В России предложили создать парковочные места для беременных и многодетных

В России предложили выделять парковочные места для беременных женщин и многодетных семей, в которых хотя бы одному ребёнку нет шести лет. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который уже направил соответствующее письмо в ГИБДД, сообщает RT.

По словам законодателя, многодетные мамы с малолетними детьми часто испытывают трудности с поиском парковочных мест. Это пагубно сказывается и на самих малышах, которые вынуждены подолгу находиться в детском кресле, поскольку это создаёт нагрузку на их организм.

— Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм, — говорится в послании депутата.