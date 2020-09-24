Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России предложили создать парковочные места для беременных и многодетных

Поиск места для автомобиля порой превращается в испытание как для родителей, так и для детей.

55
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В России предложили выделять парковочные места для беременных женщин и многодетных семей, в которых хотя бы одному ребёнку нет шести лет. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который уже направил соответствующее письмо в ГИБДД, сообщает RT.

По словам законодателя, многодетные мамы с малолетними детьми часто испытывают трудности с поиском парковочных мест. Это пагубно сказывается и на самих малышах, которые вынуждены подолгу находиться в детском кресле, поскольку это создаёт нагрузку на их организм.

В России предложили не увольнять за пьянство на "удалёнке"

Кроме того, документ предусматривает невозможность увольнения за прогул в традиционном понимании.

Трудности возникают и у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм, — говорится в послании депутата.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили создать новый вид льготной ипотеки с 2–6% годовых для детей-сирот. Инициатива уже рассматривается в правительстве.

Выбор редакции