"Хоть с жирафом — всё равно развалим". Панин признался, что Пашаев защищал его по делу о сексе с собакой

Скандально известный актёр Алексей Панин рассказал, что ставший знаменитым после процесса над Михаилом Ефремовым адвокат Эльман Пашаев был его защитником по делу о видео, на котором артист якобы совокуплялся с собакой.

В это время Панин также судился с женой Юлией за право воспитывать их дочь, и, когда вопрос был уже почти решён, на телевидении появился "собачий фейк". Тогда, по признанию Алексея, он испугался, поскольку не знал, как поведёт себя суд, опасался лишней шумихи и привлёк к делу Пашаева. Его контакты дала певица Катя Лель.

— Эльман появился в моём деле под конец как усиление. Мы боялись, что дело перерастёт в шоу — собаки, телеканалы, газеты. Эльман, я помню, сказал: "Лёш, даже если это было правда с собакой, хоть с жирафом — мы всё равно это развалим", — рассказал Панин в эфире НТВ.

Актёр отметил, что они с Пашаевым разобрали видео по кадрам и подстраховались, адвокат стал "вишенкой на торте", вышел в суд "как звезда под аплодисменты" в самом конце процесса и с блеском выиграл его.