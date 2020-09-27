"Нацистские преступления". ООН ищет доказательства принудительной стерилизации мексиканок в США

Из-за зависимости от Вашингтона власти Мексики не могут защитить права своих граждан, находящихся в США, и вынуждены подчиняться правилам. Такого мнения придерживаются правозащитники из-за сообщений о принудительной стерилизации мексиканских девушек в Америке.

— К сожалению, наше правительство не защитило права своих граждан, находящихся в США. Из-за зависимости от Штатов власти Мексики выбрали стратегию примирения и подчинения правительству Дональда Трампа, — приводят "Известия" слова директора проекта Las Américas при Центре международной политики Мексики Лауры Карлсен.

В середине сентября бывшая медсестра центра временного содержания мигрантов в округе Ирвин Доун Вутен рассказала о распространённой в лагере практике удаления матки мексиканкам. При этом девушек заверяли, что речь идёт лишь о плановой операции.

МИД Мексики направил запрос в соответствующие органы США, однако спустя несколько дней после этого министр иностранных дел страны Марсело Эбрард заявил об отсутствии чётких доказательств по данному вопросу. По его словам, информация появилась после выборочного опроса двух десятков женщин из миграционных центров в Джорджии и Техасе. В свою очередь американский конгрессмен Прамила Джаяпал сообщила, что процедуру стерилизации могли провести 17–18 женщинам. Об этом ей рассказали адвокаты жертв центра содержания в Ирвине.

История уже дошла до ООН, Совет по правам человека организовал расследование.

— Эти преступления можно сравнить с тем, что делали нацисты, — считает эксперт в области миграции и экс-заместитель исполнительного секретаря национальной системы общественной безопасности Мексики Юнис Рендон.

Эксперты сходятся во мнении, что жёсткая антиэмиграционная политика Вашингтона влияет на рост расистских настроений в обществе. Так, после того как Дональд Трамп стал президентом США, количество преступлений на этой почве увеличилось на 30%. Ксенофобия ведёт к нацизму на территории США в XXI веке, заключила Рендон.