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В Мексике бандиты устроили кровавую бойню в баре. Погибло 11 человек

Отмечается, что заведение не имело разрешения на работу из-за эпидемии коронавируса.

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В Мексике бандиты убили 11 человек в баре, сообщает издание El Sol de Salamanca. Инцидент произошёл в муниципалитете Хараль-дель-Прогресо, штат Гуанахуато. Неизвестные приехали на нескольких автомобилях и устроили кровавую бойню, после чего скрылись в направлении Кортасара.

Девять мужчин и две женщины были убиты, ещё одна серьёзно ранена и доставлена в больницу. Среди погибших не только клиенты, но и сотрудники. Отмечается, что бар "Кабанья дель Торо" не имел права работать из-за эпидемии коронавируса, заведение не получило официального разрешения на открытие.

Бывший муж не смог смириться с разрывом и зарезал экс-жену на глазах у 4-летней дочки

По словам сестры погибшей, ребёнок, ставший свидетелем жуткой сцены, произнёс: "Мой отец убил мою мать".

Расследованием инцидента занялась Генеральная прокуратура штата Гуанахуато, сотрудники обследуют место происшествия и устанавливают личности погибших.

Ранее в Мексике 24 человека погибли во время вооружённого налёта на нелегальный реабилитационный центр.

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