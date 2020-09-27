В Мексике бандиты устроили кровавую бойню в баре. Погибло 11 человек

В Мексике бандиты убили 11 человек в баре, сообщает издание El Sol de Salamanca . Инцидент произошёл в муниципалитете Хараль-дель-Прогресо, штат Гуанахуато. Неизвестные приехали на нескольких автомобилях и устроили кровавую бойню, после чего скрылись в направлении Кортасара.

Девять мужчин и две женщины были убиты, ещё одна серьёзно ранена и доставлена в больницу. Среди погибших не только клиенты, но и сотрудники. Отмечается, что бар "Кабанья дель Торо" не имел права работать из-за эпидемии коронавируса, заведение не получило официального разрешения на открытие.