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Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат за минувший уик-энд

На второй строчке — боевик Кристофера Нолана, на третьей — мелодрама "После. Глава 2".

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Кадр из фильма "Стрельцов" © "Кинопоиск"

Художественный фильм "Стрельцов" возглавил кинопрокат России и СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

С 24 сентября картина режиссёра Ильи Учителя смогла собрать 117,9 миллиона рублей. Сюжет ленты строится вокруг легендарного футболиста сборной СССР и московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова, роль которого исполнил Александр Петров. Также в фильме сыграли Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов и другие.

Вторую строчку рейтинга занял научно-фантастический боевик "Довод" режиссёра и сценариста Кристофера Нолана. Его показы стартовали ещё 3 сентября, а за минувший уик-энд картина собрала 67,5 миллиона рублей. Фильм повествует об агенте ЦРУ, который объединяется с британской разведкой для борьбы с русским олигархом, торгующим оружием. Главной фишкой картины является инверсия времени, когда уже произошедшие события идут вспять. Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн и другие.

Назван самый кассовый фильм 2020 года

На его создание ушло 85 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров американская мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2", в котором снялись Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард, Дилан Спроус и другие. Вышедший в прокат 17 сентября фильм за минувшие выходные собрал 51,5 миллиона рублей. В центре сюжета — отношения Хардина и Тессы, узнающей некие подробности о прошлой жизни своего бойфренда. Вдобавок появляется человек, готовый на всё ради завоевания сердца девушки. Хардин же планирует сделать всё, чтобы не потерять возлюбленную.

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