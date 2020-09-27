Гонки и буйная толпа. В США полиция задержала более сотни участников несанкционированного автопробега — видео

Полиция штата Мэриленд задержала более 100 участников несанкционированного автопробега в городе Оушен-Сити, сообщает издание Saulsbury Daily Time.

В небольшой город на мероприятие под названием H2Oi прибыли несколько сотен автолюбителей и толпа пешеходов. Машины газовали и проносились по улицам, молодые люди собирались шумными компаниями, танцевали и запускали фейерверки. Центральные магистрали населённого пункта оказались заблокированными.

Беспорядки начались вечером после того, как полицейский попытался задержать одного из участников автопробега, схватив его за плечо и повалив на землю. В ходе потасовки офицер упал сам и получил травмы. Полиции пришлось привлечь коллег из других городов, чтобы предотвратить несанкционированные шествия. Несколько ресторанов и магазинов были вынуждены закрыться, опасаясь погромов.

Согласно заявлению Департамента полиции Оушен-Сити, более 100 человек были арестованы и обвинены в различных уголовных преступлениях и нарушениях правил дорожного движения, 115 машин отбуксировали на стоянки. Правоохранительные органы занимались ликвидацией последствий до самого утра.

Мэр города Рик Михан пообещал прекратить ежегодное мероприятие. Чтобы удержать людей от приезда, законодатели разрешили городу создать зону со сниженным ограничением скорости и увеличенными штрафами за такие нарушения, как гонки, заносы и пробуксовка колёс.