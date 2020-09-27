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Лайф публикует видео мощного природного пожара под Воронежем с высоты птичьего полёта

В тушении принимает участие вертолёт Ми-8.

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Видео © LIFE

Мощные природные пожары охватили Воронежскую область: огонь располагается у разных посёлков региона, а также на окраине самого Воронежа. В распоряжении Лайфа оказались кадры возгораний, снятые с дрона.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону, в тушении принимает участие вертолёт Ми-8, кроме того, на помощь воронежским спасателям прибыла группировка липецкого регионального управления и тульского спасательного центра.

Известно, что огонь подбирается к жилым домам и уже уничтожил один из них в селе Новоподклетное. Также пострадали один нежилой дом и ряд хозяйственных строений.

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Площадь возгораний приблизилась к 100 гектарам.

Тушение пожара осложнено сильным ветром в регионе, порывы которого достигают 18 метров в секунду. Причиной возгораний, предварительно, названо нарушение правил особого противопожарного режима.

Ранее Лайф публиковал кадры масштабного природного пожара в Ростовской области.

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