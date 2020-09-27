"Дел много". Победившая на выборах главы села уборщица рассказала о первоочередных планах

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, рассказала, что ей уже прислали несколько книг, которые нужно прочитать для успешной работы в новой должности.

— Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся. Они меня так поддерживают! А мне для начала для них надо у села запруду построить, чтоб дети купались. Дел много, — приводит её слова "Комсомольская правда".

Удгодская добавила, что не стыдится своей прежней работы и даже после победы на выборах не покинет её. Женщина отметила, что выиграть ей удалось благодаря желанию людей видеть новые свежие лица во главе поселения.