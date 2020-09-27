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"Дел много". Победившая на выборах главы села уборщица рассказала о первоочередных планах

Она также заявила, что не покинет свою прежнюю работу.

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Марина Удгодская. Фото © VK / Марина Удгодская

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, рассказала, что ей уже прислали несколько книг, которые нужно прочитать для успешной работы в новой должности.

Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся. Они меня так поддерживают! А мне для начала для них надо у села запруду построить, чтоб дети купались. Дел много, — приводит её слова "Комсомольская правда".

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Сама женщина заявила, что не знает, как управлять поселением.

Удгодская добавила, что не стыдится своей прежней работы и даже после победы на выборах не покинет её. Женщина отметила, что выиграть ей удалось благодаря желанию людей видеть новые свежие лица во главе поселения.

Ранее Лайф рассказывал секрет Удгодской, победившей на выборах в Повалихинском сельском поселении.

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