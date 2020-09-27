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Заодно и помылся. Каршеринговый автомобиль лихача достали из Москвы-реки — видео

Машина получила сильные повреждения и несколько часов провела полностью под водой.

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Видео © LIFE

Спасатели достали из Москвы-реки автомобиль службы каршеринга, который пробил ограждение и упал в воду в районе Озерковской набережной. В распоряжении Лайфа видео операции.

Машина получила сильные повреждения передней части, а также несколько часов провела полностью под водой.

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Приложение выдало ошибку, из-за неё пользователь не мог выбраться. Компания сообщает о техническом сбое в работе сервиса, но не выходит на связь. В этом случае клиенты имеют право самостоятельно выбираться из запертого автомобиля, в том числе разбив боковое стекло.

Напомним, водитель автомобиля смог самостоятельно выбраться и доплыть до берега, очевидцы вытащили его из воды с помощью верёвки.

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