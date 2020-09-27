Заодно и помылся. Каршеринговый автомобиль лихача достали из Москвы-реки — видео

Московский каршеринг Rentmee запер клиента в машине на два часа Приложение выдало ошибку, из-за неё пользователь не мог выбраться. Компания сообщает о техническом сбое в работе сервиса, но не выходит на связь. В этом случае клиенты имеют право самостоятельно выбираться из запертого автомобиля, в том числе разбив боковое стекло.