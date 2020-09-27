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"В шоке от сомнительных услуг". СМИ сообщили о желании семьи Ефремова подать на Пашаева заявление

Кроме того, родные артиста намерены разобраться, как накануне оглашения приговора в СМИ попала запись его разговора с адвокатом.

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Фото © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Семья актёра Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, по-прежнему не согласна с суровым приговором и намерена подать заявление в правоохранительные органы с требованием проверить бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева на предмет его причастности к мошенническим действиям.

В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий в суде, когда слушалось дело, цитирует ТАСС источник в окружении актёра.

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Адвокат уверяет, что честно и законопослушно защищал своего клиента.

Решение о подаче заявления будет принято после того, как юристы дадут оценку поведению своего коллеги в ходе процесса и его публичных заявлений.

Кроме того, родные Ефремова намерены разобраться, как в СМИ накануне приговора попала съёмка скрытой камерой разговора Пашаева с актёром.

Напомним, после скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял себе нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.

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