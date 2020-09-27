"В шоке от сомнительных услуг". СМИ сообщили о желании семьи Ефремова подать на Пашаева заявление

Семья актёра Михаила Ефремова, получившего восемь лет колонии за смертельное ДТП, по-прежнему не согласна с суровым приговором и намерена подать заявление в правоохранительные органы с требованием проверить бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева на предмет его причастности к мошенническим действиям.

— В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева во время следственных действий в суде, когда слушалось дело, — цитирует ТАСС источник в окружении актёра.

Решение о подаче заявления будет принято после того, как юристы дадут оценку поведению своего коллеги в ходе процесса и его публичных заявлений.

Кроме того, родные Ефремова намерены разобраться, как в СМИ накануне приговора попала съёмка скрытой камерой разговора Пашаева с актёром.