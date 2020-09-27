Под Сочи тренер и девять несовершеннолетних воспитанников заблудились в горах

В Лазаревском районе Сочи тренер и несовершеннолетние дети пошли в поход и заблудились.

Как стало известно Лайфу, около 20 часов 27 сентября в МЧС поступило сообщение, в котором говорилось, что тренер пошёл с девятью ребятами в поход в районе села Солохаул. Группа не смогла найти тропу и застряла на горе.

Благодаря оперативно организованным поискам пропавших обнаружили в районе села Бзогу и готовятся выводить их к Солохаулу. В медицинской помощи туристы не нуждаются, они просят помочь спуститься и принести питьевой воды.

Мужчина, возглавляющий поход, является основателем и главным тренером футбольной школы в городе Сочи. Он имеет лицензию УЕФА с 2009 года, окончил Высшую школу тренеров в Москве. Стаж работы специалиста составляет 20 лет.