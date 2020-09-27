Под Сочи тренер и девять несовершеннолетних воспитанников заблудились в горах

В Лазаревском районе Сочи тренер и несовершеннолетние дети пошли в поход и заблудились.
Как стало известно Лайфу, около 20 часов 27 сентября в МЧС поступило сообщение, в котором говорилось, что тренер пошёл с девятью ребятами в поход в районе села Солохаул. Группа не смогла найти тропу и застряла на горе.
Благодаря оперативно организованным поискам пропавших обнаружили в районе села Бзогу и готовятся выводить их к Солохаулу. В медицинской помощи туристы не нуждаются, они просят помочь спуститься и принести питьевой воды.
Ели ягоды, спали на дождевике. Один из потерявшихся под Сочи ребят рассказал, как они провели сутки в горахВ группе с несовершеннолетними также были трое взрослых, всех туристов уже эвакуировали.
Мужчина, возглавляющий поход, является основателем и главным тренером футбольной школы в городе Сочи. Он имеет лицензию УЕФА с 2009 года, окончил Высшую школу тренеров в Москве. Стаж работы специалиста составляет 20 лет.
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Напомним, в начале сентября под Сочи также пропали юные спортсмены. Оказалось, что это воспитанники спортшколы в Тверской области. Группа из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка Эстосадок к озеру, расположенному в районе Розы Пик. Дети вышли на связь сегодня, они находились в районе Хмелёвских озёр, за ними отправили вертолёт, а затем эвакуировали.
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