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В Армении заявили, что Азербайджан выдаёт за кадры из Карабаха видео из Сирии

Обе стороны конфликта ранее показали ролики с уничтожением военной техники друг друга.

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Фото © Минобороны Армении / ТАСС

Опубликованные Азербайджаном видео конфликта в Нагорном Карабахе на самом деле являются кадрами, снятыми во время войны в Сирии. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Азербайджанская сторона не обнародовала ни одного кадра поражения армянских позиций, военной техники. Было несколько кадров, которые оказались съёмками с сирийской войны, — отметил Ованнисян на брифинге.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Ранее и Баку, и Ереван опубликовали видео с уничтожением военной техники друг друга. Минобороны Азербайджана обнародовало кадры с одного из своих беспилотников. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха показало на видео подбитую технику Азербайджана.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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