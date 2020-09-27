В Армении заявили, что Азербайджан выдаёт за кадры из Карабаха видео из Сирии

Опубликованные Азербайджаном видео конфликта в Нагорном Карабахе на самом деле являются кадрами, снятыми во время войны в Сирии. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

— Азербайджанская сторона не обнародовала ни одного кадра поражения армянских позиций, военной техники. Было несколько кадров, которые оказались съёмками с сирийской войны, — отметил Ованнисян на брифинге.