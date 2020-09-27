В Белоруссии назвали число задержанных участников протестов

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о 339 задержанных на митингах в разных городах республики.

На сайте организации представлены список фамилий и примечания, согласно которым силовики задерживали протестующих на улицах и площадях, автомобилистов вытаскивали из машин, несколько человек вывели из квартир. Отмечается, что среди демонстрантов есть пострадавшие. В числе задержанных участников акций протеста есть несовершеннолетний.

Также в списке задержанных фигурирует несколько журналистов, в частности корреспондент Tut.by Ольга Комягина и фотограф Екатерина Гордеева, их уже отпустили. Кроме того, во Фрунзенское РУВД Минска попал корреспондент-оператор СМИ "Спектр" Артур Погосян, а в Могилёве задержали члена Белорусской ассоциации журналистов Владимира Лапцевича.