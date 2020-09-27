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В Белоруссии назвали число задержанных участников протестов

По данным правозащитников, среди них несколько журналистов.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о 339 задержанных на митингах в разных городах республики.

На сайте организации представлены список фамилий и примечания, согласно которым силовики задерживали протестующих на улицах и площадях, автомобилистов вытаскивали из машин, несколько человек вывели из квартир. Отмечается, что среди демонстрантов есть пострадавшие. В числе задержанных участников акций протеста есть несовершеннолетний.

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Силовики пригрозили применить для разгона незаконной акции спецсредства. Это могут быть водомёты или слезоточивый газ.

Также в списке задержанных фигурирует несколько журналистов, в частности корреспондент Tut.by Ольга Комягина и фотограф Екатерина Гордеева, их уже отпустили. Кроме того, во Фрунзенское РУВД Минска попал корреспондент-оператор СМИ "Спектр" Артур Погосян, а в Могилёве задержали члена Белорусской ассоциации журналистов Владимира Лапцевича.

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В этот раз обошлось без чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей.

По официальным данным МВД Белоруссии, задержано около 200 человек в разных городах страны, сообщает ТАСС.

Напомним, 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

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