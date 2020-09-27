"Посмотрим, можем ли мы это остановить". Трамп прокомментировал вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
— У нас хорошие отношения в этом регионе. Посмотрим, можем ли мы это остановить, — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Тем временем заместитель госсекретаря Стивен Бигэн обратился к министрам иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуну Байрамову и Зограбу Мнацаканяну с призывом немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации и действий, которые ещё больше усиливают напряжённость.
"Мы молимся". Ким Кардашьян отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном КарабахеОна призвала международное сообщество направить наблюдателей для расследования и предотвращения трагедии.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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