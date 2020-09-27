"Посмотрим, можем ли мы это остановить". Трамп прокомментировал вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно следит за конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

— У нас хорошие отношения в этом регионе. Посмотрим, можем ли мы это остановить, — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.