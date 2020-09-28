Адвокат заявил, что вдовец Легкоступовой пытался похитить рюкзак с её драгоценностями. Помешал Следственный комитет

Звёздный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери покойной певицы Валентины Легкоступовой, заявил, что вдовец артистки Юрий Фирсов пытался похитить её драгоценности, но ему помешал Следственный комитет.

Ранее певец Феликс Царикати обвинил 57-летнего Фирсова в том, что он украл рюкзак, в котором хранились ювелирные украшения, и сбежал с ним в Турцию. Отъезд действительно состоялся, но ценные вещи остались в безопасности.

— В настоящий момент этот рюкзак изъят и находится в Следственном комитете до окончания доследственной проверки, — пояснил Жорин в интервью Пятому каналу.

Адвокат добавил, что представители Фирсова неоднократно просили отдать им этот рюкзак до окончания проверки, но в соответствии с законом получили отказ.

Также Жорин отметил, что угрозы в адрес его клиентки — дочери Легкоступовой Анетты Бриль — до сих пор не прекратились. Кроме того, в Сети продолжается вброс фейковых сообщений, самое популярное из которых основывается на словах некоего источника о том, что родственники до сих пор не забрали прах певицы. Адвокат уверен, что это происходит для того, чтобы отвлечь внимание от обстоятельств смерти артистки. Юрист добавил, что рано или поздно вдовец заявит права на наследство, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов экспертизы.