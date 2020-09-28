В США суд заблокировал запрет на скачивание TikTok

Суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента Дональда Трампа о запрете скачивания китайского приложения TikTok из магазинов на iOS и Android. Об этом сообщает Reuters.
Запрет должен был вступить в силу в 23:59 в воскресенье (6:59 понедельника мск). Окружной судья Карл Николс утвердил предварительное постановление, запрошенное компанией — владельцем TikTok ByteDance, чтобы сервис оставался доступным в магазинах приложений в США.
Трамп дал благословение на "переезд" TikTok в ТехасПри этом он отметил, что будет нормально, если этого не произойдёт.
Тем не менее суд отказался заблокировать дополнительные ограничения Министерства торговли, которые должны вступить в силу 12 ноября. В ByteDance заявили, что это сделает невозможным использование сервиса в Соединённых Штатах.
Как ранее сообщал Лайф, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому через 45 дней со стороны США должны быть прекращены все сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. Трамп считает, что мессенджер собирает чересчур много данных об американцах, которые передаются китайским властям. 19 сентября TikTok оспорил в суде решение о блокировке.
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