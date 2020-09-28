В США суд заблокировал запрет на скачивание TikTok

Суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента Дональда Трампа о запрете скачивания китайского приложения TikTok из магазинов на iOS и Android. Об этом сообщает Reuters.

Запрет должен был вступить в силу в 23:59 в воскресенье (6:59 понедельника мск). Окружной судья Карл Николс утвердил предварительное постановление, запрошенное компанией — владельцем TikTok ByteDance, чтобы сервис оставался доступным в магазинах приложений в США.

Тем не менее суд отказался заблокировать дополнительные ограничения Министерства торговли, которые должны вступить в силу 12 ноября. В ByteDance заявили, что это сделает невозможным использование сервиса в Соединённых Штатах.