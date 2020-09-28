Адвокат рассказала, кто может получать вторую пенсию

Единовременно две пенсии согласно законодательству могут получать военнослужащие, родители и вдовы погибших при прохождении службы солдат, а также ветераны Великой Отечественной войны. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Надежда Ермолаева.

Эксперт отметила, что в основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим, к примеру тем, кто получил инвалидность из-за военной травмы. Те же правила касаются ветеранов Великой Отечественной и граждан, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Сочетать получение страховой пенсии по старости и пенсии по потере кормильца могут родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или от травмы, полученной при исполнении обязанностей. Кроме того, правила распространяются и в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших лётчиков-космонавтов, заключила эксперт.