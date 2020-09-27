Путин поздравил работников атомной промышленности 75-летием отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с 75-летием отрасли.

- Сейчас самые тёплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии, - сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия по праву гордится выдающимися учёными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта, когда для судьбы нашего отечества решалось очень многое, когда отчёт времени шел буквально на месяцы и недели. По словам президента, они сделали казалось бы невозможное - в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль и страна получила ядерное оружие, что означало восстановление покачнувшегося стратегического баланса. "Безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной", подчеркнул Путин.