Путин поздравил работников атомной промышленности 75-летием отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с 75-летием отрасли.
- Сейчас самые тёплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам, тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии, - сказал глава государства.
Путин отметил, что Россия по праву гордится выдающимися учёными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта, когда для судьбы нашего отечества решалось очень многое, когда отчёт времени шел буквально на месяцы и недели. По словам президента, они сделали казалось бы невозможное - в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль и страна получила ядерное оружие, что означало восстановление покачнувшегося стратегического баланса. "Безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной", подчеркнул Путин.
Особо глава государства отметил, что в те годы наша страна стала первопроходцем в использовании в атомной энергии в мирных целях. Это открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики. Также Путин выразил благодарность работникам, сохранившим атомную отрасль в тяжёлые 90-е годы. Когда они оставались на постах и обеспечивали безопасность объектов, порой не получая зарплаты. Потому что просто не могли поступить иначе, заключил президент.
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