Названы даты проведения саммита стран G20

Саммит "Группы двадцати" (G20) в 2020 году пройдёт с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщается в совместном заявлении членов организации.

Участники мероприятия соберутся под председательством короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и обсудят защиту жизни людей, а также восстановление экономики, пострадавшей от пандемии.

— Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте G20.