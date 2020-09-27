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Названы даты проведения саммита стран G20

Лидеры государств обсудят защиту жизни людей и восстановление экономики после пандемии.

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Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Саммит "Группы двадцати" (G20) в 2020 году пройдёт с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщается в совместном заявлении членов организации.

Участники мероприятия соберутся под председательством короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и обсудят защиту жизни людей, а также восстановление экономики, пострадавшей от пандемии.

Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте G20.

Путин напомнил в ООН о предложении созвать саммит стран Большой пятёрки

Встречу можно провести, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

В июне Лайф сообщал, что члены G20 и приглашённые страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

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