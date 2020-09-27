Врач дал пять простых советов, как не заболеть в сезон вирусов

Наступают прохладные осенние дни, которые приносят с собой простуды и ОРВИ. Пять советов, как защититься от вирусов, дал отоларинголог Владимир Зайцев.
Специалист отметил, что, во-первых, в рационе должно быть достаточное количество витамина С. Он содержится в киви, имбире, цитрусовых и даже в обычной квашеной капусте. Грейпфрут, лимон и лайм можно добавлять в чай — получится двойная польза.
— Вирусы активно разрушаются, если мы пьём много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся, — сказал Зайцев в интервью радио Sputnik.
Вирус депрессии. Как герпес поражает мозг и превращает человека в овощСначала у пациента ни на что нет сил, а потом он приходит к выводу, что всё тлен, мир не спасти, а его жизнь бессмысленна. А на самом деле, по данным исследований, в это самое время в его голове под действием вируса разрушаются клетки.
В-третьих, врач посоветовал добавить половину лимона на кувшин воды и пить такой настой небольшими порциями между приёмами пищи. Также стоит употреблять побольше зелени, ведь она не только богата витаминами, но и очищает желудочно-кишечный тракт.
Наконец, Зайцев посоветовал не терпеть и обращаться к врачу при первых симптомах недомогания, будь то насморк, кашель или заложенность ушей. Он подчеркнул, что заболевание само никуда не уйдёт, а доктор поможет с ним справиться.
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