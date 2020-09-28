"Достижения не бывают случайными". Путин рассказал об атомном потенциале России

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Президент России Владимир Путин отметил специалистов атомной отрасли и рассказал о потенциале страны в этой сфере.

— Хочу особо отметить вклад специалистов отрасли в укрепление ядерного щита России, разработку и испытания новейших, не имеющих аналогов видов вооружения, — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что среди них есть множество молодых людей, которые сейчас решают важнейшие задачи по обеспечению обороны страны. По словам президента, "история доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными", ведь за ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров.

— Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса доказывает, что такой потенциал у России есть, и мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века, — заверил Путин.

Глава государства добавил, что коллективы профильных предприятий и НИИ сегодня достигают больших и значимых для всей страны результатов, прежде всего в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. Кроме того, их заслугой является бесперебойное обеспечение энергоснабжением даже в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Президент указал и на важность международных проектов по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. Путин отметил, что они работают на репутацию России как страны высоких технологий и интеллекта, серьёзного, ответственного партнёра, мирового лидера в области современной, чистой атомной энергетики с уникальным сочетанием надёжности и безопасности.

— Сейчас в обойме "Росатома" на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в девяти странах. Это высочайший результат за всю историю отрасли, — подчеркнул российский лидер.