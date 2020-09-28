"Снижение активности и заторможенность". Врач перечислил неочевидные признаки скорого инсульта

У инсульта есть несколько неочевидных признаков, которые помогут точно определить его развитие. О них рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
В беседе с Ura.ru специалист отметил, что помимо асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия необходимо обращать внимание на двоение в глазах, онемение и покалывания в области щеки, языка и кисти, а также слабость в ней, вращательное головокружение, снижение активности и заторможенность.
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Кроме того, признаками инсульта могут являться давление выше 220 мм рт. ст., гипертонический криз, выпадение полей зрения, распирающая головная боль с рвотой и потеря сознания.
По словам врача, если симптомы сохранялись в течение 15–30 минут, а затем пропали, всё равно нужно пройти обследование, ведь в течение года может случиться уже настоящий инсульт.
Доктор отметил, что для профилактики рекомендуется контролировать уровень сахара, холестерина и давления. Также важны физическая активность и правильное питание.
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