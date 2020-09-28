"Нет другого вектора, кроме Союзного государства". Пушков оценил жёсткий ответ Лукашенко на призыв Макрона уйти в отставку

В Минске зря строят иллюзии на продолжение "многовекторной" внешней политики, особенно после ответа Александра Лукашенко на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, посоветовавшего ему уйти в отставку. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

— В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". <…> Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства, — написал Пушков в телеграм-канале.

Также сенатор уточнил, что Макрон своим высказыванием в адрес Лукашенко хочет напомнить о роли его страны в Евросоюзе.

— Через призыв к отставке Лукашенко он хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе, — подчеркнул Пушков.