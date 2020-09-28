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"Нет другого вектора, кроме Союзного государства". Пушков оценил жёсткий ответ Лукашенко на призыв Макрона уйти в отставку

По мнению сенатора, французский лидер своим высказыванием в адрес Лукашенко хочет напомнить о роли своей страны в Евросоюзе.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Минске зря строят иллюзии на продолжение "многовекторной" внешней политики, особенно после ответа Александра Лукашенко на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, посоветовавшего ему уйти в отставку. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". <…> Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства, — написал Пушков в телеграм-канале.

Макрон посоветовал Лукашенко добровольно покинуть пост президента Белоруссии

По его словам, особенного уважения заслуживают женщины, участвующие в протестах в республике.

Также сенатор уточнил, что Макрон своим высказыванием в адрес Лукашенко хочет напомнить о роли его страны в Евросоюзе.

Через призыв к отставке Лукашенко он хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе, — подчеркнул Пушков.

Напомним, ранее Макрон посоветовал президенту Белоруссии добровольно покинуть пост. В ответ Лукашенко упрекнул коллегу в том, что он сам не смог распрощаться со своей должностью после масштабных протестов "жёлтых жилетов". Пушков отметил, что суть протестов в двух странах разнится. Если демонстранты в Белоруссии требуют отставки Лукашенко, то "жёлтые жилеты" президентству Макрона "не угрожали и не угрожают".

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