Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Хэмилтон повторил суперрекорд Шумахера и получил его легендарный шлем

У гонщика есть все шансы ещё раз сравняться с немцем, но на этот раз по количеству титулов чемпиона мира.

241

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место на Гран-при Айфеля и повторил рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера по числу побед в "Формуле-1". После финиша сын семикратного чемпиона мира по автогонкам Михаэля Шумахера Мик вручил Хэмилтону шлем, в котором его отец выступал за команду Mercedes в 2012 году.

Я даже не ожидал, что когда-либо смогу дотянуться до этих цифр. Мне нужно время, чтобы осознать это, — признался Хэмилтон.

Победа на 11-м этапе сезона стала 91-й в карьере англичанина. Следующий этап "Формулы-1" состоится в Португалии с 23 по 25 октября, поэтому у Хэмилтона есть все шансы вновь сравняться с рекордом Шумахера, но на этот раз по количеству титулов чемпиона мира. А пока Хэмилтон — шестикратный чемпион "Формулы-1".

Темнокожий гонщик и футболистка-лесбиянка. Самые влиятельные спортсмены мира

Журнал Time традиционно назвал 100 самых влиятельных людей года. В почётный список попали восемь человек из мира спорта, которые, по мнению издания, имеют наибольший вес за пределами соревнований и влияние на общественные процессы. Знакомимся с ними поближе.

Отметим, что от Хэмилтона ожидали повторения достижения Шумахера во время гонки в Сочи. Это событие даже приехал снимать Netflix, но 35-летний пилот не смог одержать 91-ю победу из-за странного штрафа.

Выбор редакции

Как выглядит тайная подруга чемпиона "Формулы-1", которая заведёт любого с пол-оборота

28 сентября, 08:48

Хэмилтон не смог посягнуть на рекорд Шумахера в Сочи из-за странного штрафа

27 сентября, 13:03

Две "вертушки" и победа ученика Абдулманапа Нурмагомедова. Итоги турнира UFC на Бойцовском острове

сегодня в 13:51

Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видео

сегодня в 15:36

В Волгограде бетонная плита насмерть придавила 12-летнего мальчика

сегодня в 15:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.