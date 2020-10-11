Хэмилтон повторил суперрекорд Шумахера и получил его легендарный шлем

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место на Гран-при Айфеля и повторил рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера по числу побед в "Формуле-1". После финиша сын семикратного чемпиона мира по автогонкам Михаэля Шумахера Мик вручил Хэмилтону шлем, в котором его отец выступал за команду Mercedes в 2012 году.
October 11, 2020
— Я даже не ожидал, что когда-либо смогу дотянуться до этих цифр. Мне нужно время, чтобы осознать это, — признался Хэмилтон.
Победа на 11-м этапе сезона стала 91-й в карьере англичанина. Следующий этап "Формулы-1" состоится в Португалии с 23 по 25 октября, поэтому у Хэмилтона есть все шансы вновь сравняться с рекордом Шумахера, но на этот раз по количеству титулов чемпиона мира. А пока Хэмилтон — шестикратный чемпион "Формулы-1".
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Отметим, что от Хэмилтона ожидали повторения достижения Шумахера во время гонки в Сочи. Это событие даже приехал снимать Netflix, но 35-летний пилот не смог одержать 91-ю победу из-за странного штрафа.
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