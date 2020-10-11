Кабмин выделил почти 5 миллиардов рублей на обеспечение Крыма водой

Из резервного фонда Правительства РФ выделено 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в Крыму. Строительством займутся подразделения Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны, — сообщает пресс-служба кабмина.

После введения объектов водоснабжения в эксплуатацию их передадут в собственность Севастополю. Ещё более 870 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.