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Кабмин выделил почти 5 миллиардов рублей на обеспечение Крыма водой

Часть средств направят на строительство водозабора на реке Бельбек и переброску воды из Кадыковского карьера.

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Фото © Pixabay

Из резервного фонда Правительства РФ выделено 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в Крыму. Строительством займутся подразделения Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны, — сообщает пресс-служба кабмина.

После введения объектов водоснабжения в эксплуатацию их передадут в собственность Севастополю. Ещё более 870 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

На Украине заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал

Ранее он обеспечивал 85% нужд полуострова в пресной воде.

Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму.

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