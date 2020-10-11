Кабмин выделил почти 5 миллиардов рублей на обеспечение Крыма водой

Из резервного фонда Правительства РФ выделено 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения в Крыму. Строительством займутся подразделения Министерства обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
— Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны, — сообщает пресс-служба кабмина.
После введения объектов водоснабжения в эксплуатацию их передадут в собственность Севастополю. Ещё более 870 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.
На Украине заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский каналРанее он обеспечивал 85% нужд полуострова в пресной воде.
Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму.
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