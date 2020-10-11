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"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

Российский лидер также ожидал увидеть у главного коммуниста страны портреты Маркса и Энгельса.

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Президент РФ Владимир Путин перед разговором с лидерами фракций Госдумы, который состоялся 6 октября по видеосвязи, успел рассмотреть кабинеты своих собеседников. Некоторые из них главу государства удивили. В частности, он обратил внимание на стену руководителя КПРФ Геннадия Зюганова.

Фото © Kremlin

Фото © Kremlin

У Геннадия Андреевича за спиной портрет Пушкина? А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс? — сказал президент в отрывке со встречи, который показал телеканал "Россия-1".

Главный коммунист страны отметил, что находится в достойном окружении. По его словам, в кабинете помимо портрета Пушкина висит герб Советского Союза, знамя Победы и Родина-мать.

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