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Вся надежда на вакцину. Учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

Распространение болезни напрямую связано с тем, насколько добросовестно люди соблюдают противоэпидемические правила.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

По меньшей мере до пяти лет может продолжаться пандемия коронавируса, если созданные недавно вакцины окажутся не столь эффективны. Такой прогноз дал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

Массовое производство и применение эффективной вакцины может этот срок сильно сократить. Но без вакцинации, судя по масштабам нынешней эпидемии, доли в 6070% иммунизированных людей мы достигнем нескоро, это точно. Если будет вакцина, то это один-два года, если не будет, — в районе 45 лет, — заявил URA.ru учёный.

Именно поэтому, заметил Нетёсов, в России разрабатывается сразу несколько вариантов вакцины. Чтобы увеличить вероятность создания действенного препарата.

 А это станет ясно по итогам третьей фазы клинических испытаний кандидатных вакцин. И поэтому очень хорошо, что в России разрабатывается и испытывается несколько их вариантов, — отметил специалист.

Нетёсов добавил, что борьба с заболеванием неразрывно связана с соблюдением людьми всех противоэпидемических правил — нахождение дома, использование масок, перчаток и антисептиков на улице и в общественных местах.

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