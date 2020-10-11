Вся надежда на вакцину. Учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

По меньшей мере до пяти лет может продолжаться пандемия коронавируса, если созданные недавно вакцины окажутся не столь эффективны. Такой прогноз дал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ доктор биологических наук Сергей Нетёсов.
— Массовое производство и применение эффективной вакцины может этот срок сильно сократить. Но без вакцинации, судя по масштабам нынешней эпидемии, доли в 60–70% иммунизированных людей мы достигнем нескоро, это точно. Если будет вакцина, то это один-два года, если не будет, — в районе 4–5 лет, — заявил URA.ru учёный.
Именно поэтому, заметил Нетёсов, в России разрабатывается сразу несколько вариантов вакцины. Чтобы увеличить вероятность создания действенного препарата.
— А это станет ясно по итогам третьей фазы клинических испытаний кандидатных вакцин. И поэтому очень хорошо, что в России разрабатывается и испытывается несколько их вариантов, — отметил специалист.
Нетёсов добавил, что борьба с заболеванием неразрывно связана с соблюдением людьми всех противоэпидемических правил — нахождение дома, использование масок, перчаток и антисептиков на улице и в общественных местах.
Россиян предупредили о приближении пика эпидемии коронавирусаПо оценке учёного, количество случаев CoViD-19 достигнет максимального значения уже на днях.
В России впервые с начала эпидемии за сутки подтверждено более 13 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Прирост количества заражённых CoViD-19 оказался очень высоким и в Москве — 4501 новый пациент.
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