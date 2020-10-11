Россиян предупредили о приближении пика эпидемии коронавируса

Суточный прирост по коронавирусу в России продолжит увеличиваться в течение следующей недели, после чего заболеваемость достигнет пика. Возможным сценарием развития эпидемии в стране поделился доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
— Я думаю, что ещё неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнёт снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться, — сказал учёный в беседе с РИА "Новости".
Альтштейн полагает, что власти будут вынуждены ужесточить меры по коронавирусу, если нынешние ограничения не покажут положительных результатов.
"Инфекция клюнула, собака". 90-летний Иван Краско заразился коронавирусомКак заявил сам артист, ранее он отрицал существование болезни, но теперь поменял свой взгляд.
В России впервые с начала эпидемии за сутки подтверждено 13 634 случая коронавирусной инфекции. Прирост количества заражённых CoViD-19 оказался рекордным и в Москве — 4501 новый пациент.
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