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Россиян предупредили о приближении пика эпидемии коронавируса

По оценке учёного, количество случаев CoViD-19 достигнет максимального значения уже на днях.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Суточный прирост по коронавирусу в России продолжит увеличиваться в течение следующей недели, после чего заболеваемость достигнет пика. Возможным сценарием развития эпидемии в стране поделился доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Я думаю, что ещё неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнёт снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться,сказал учёный в беседе с РИА "Новости".

Альтштейн полагает, что власти будут вынуждены ужесточить меры по коронавирусу, если нынешние ограничения не покажут положительных результатов.

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Как заявил сам артист, ранее он отрицал существование болезни, но теперь поменял свой взгляд.

В России впервые с начала эпидемии за сутки подтверждено 13 634 случая коронавирусной инфекции. Прирост количества заражённых CoViD-19 оказался рекордным и в Москве — 4501 новый пациент.

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