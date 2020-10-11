В Москве прирост новых случаев CoViD-19 оказался рекордным с середины мая

За минувшие сутки в Москве зафиксирован 4501 случай заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 994 пациента. В оперативном штабе столицы по борьбе с распространением CoViD-19 отметили, что это максимальный показатель с середины мая.
— В столице подтверждён 4501 новый случай коронавируса, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев CoViD-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, — говорится в сообщении.
Всего с начала эпидемии в столице выявлено 330 418 случаев заражения коронавирусом. Полностью излечилось от инфекции 261 619 пациентов (+1186 за минувшие сутки), 5595 заразившихся умерли (+35 за минувшие сутки).
Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят более 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших.
Собянин рассказал, когда в Москве начнётся массовая вакцинация от CoViD-19Градоначальник напомнил о необходимости использовать маски и перчатки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал лайт способ борьбы с коронавирусом, который позволяет избежать жёстких ограничений, включая закрытие предприятий.
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