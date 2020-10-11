В Москве прирост новых случаев CoViD-19 оказался рекордным с середины мая

— В столице подтверждён 4501 новый случай коронавируса, это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев CoViD-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую, — говорится в сообщении.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят более 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших.