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В России за сутки впервые выявлено более 13 тысяч человек с коронавирусом

Жертвами эпидемии стали ещё 149 человек, а 4240 — выздоровели.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявлено ещё 13 634 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Суточный показатель впервые с начала эпидемии превысил отметку в 13 тысяч.

Данные © Яндекс

Данные © Яндекс

Общее количество выявленных случаев в стране достигло 1 298 718. Скончалось ещё 149 пациентов (22 597 в общем), выздоровело — ещё 4240 (1 020 442 за всё время).

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Он напомнил, что сейчас в России иная ситуация по сравнению с весной.

По количеству выявленных случаев лидируют Москва (4501), Санкт-Петербург (528) и Московская область (419).

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый вид обмана россиян в эпоху коронавируса.

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