В России за сутки впервые выявлено более 13 тысяч человек с коронавирусом

Данные © Оперативный штаб
За минувшие сутки в России выявлено ещё 13 634 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Суточный показатель впервые с начала эпидемии превысил отметку в 13 тысяч.
Данные © Яндекс
Общее количество выявленных случаев в стране достигло 1 298 718. Скончалось ещё 149 пациентов (22 597 в общем), выздоровело — ещё 4240 (1 020 442 за всё время).
"Будете паниковать — вас и маска не спасёт!" Онищенко объяснил критику жёстких ограничений по коронавирусуОн напомнил, что сейчас в России иная ситуация по сравнению с весной.
По количеству выявленных случаев лидируют Москва (4501), Санкт-Петербург (528) и Московская область (419).
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый вид обмана россиян в эпоху коронавируса.
Комментариев: 0