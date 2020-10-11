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"Если карантин, то всё, труба!" Воробьёв назвал главную задачу для Подмосковья

По словам губернатора, на борьбу с коронавирусом в регионе привлечено дополнительно 700 врачей, в том числе военных.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Не допустить распространения коронавирусной инфекции, а как следствие, не допустить введения карантина — главная задача в Подмосковье сейчас. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он пояснил, что введение ограничений крайне негативно скажется на экономике Московской области.

Наша задача — не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то всё, труба, дело труба, потому что экономика останавливается, — заявил Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

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Он напомнил, что сейчас в России иная ситуация по сравнению с весной.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали рекордный рост числа заболевших коронавирусом в России. Его связали с нежеланием некоторых граждан позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих.

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