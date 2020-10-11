"Если карантин, то всё, труба!" Воробьёв назвал главную задачу для Подмосковья

Не допустить распространения коронавирусной инфекции, а как следствие, не допустить введения карантина — главная задача в Подмосковье сейчас. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он пояснил, что введение ограничений крайне негативно скажется на экономике Московской области.
— Наша задача — не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то всё, труба, дело труба, потому что экономика останавливается, — заявил Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".
"Будете паниковать — вас и маска не спасёт!" Онищенко объяснил критику жёстких ограничений по коронавирусуОн напомнил, что сейчас в России иная ситуация по сравнению с весной.
Напомним, ранее в Кремле прокомментировали рекордный рост числа заболевших коронавирусом в России. Его связали с нежеланием некоторых граждан позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих.
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