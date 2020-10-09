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"Печальный антирекорд". В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в России

Дмитрий Песков не исключил принятия специальных мер, если тенденция продолжится.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Рекордный рост числа заболевших коронавирусом связан с нежеланием некоторых граждан позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня печальный антирекорд по России. И очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что ухудшение обстановки потребует от властей реакции и принятия определённых решений.

Если ситуация будет и дальше осложняться такими темпами, будет расти, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, решений, но каких именно, пока сказать не могу, — добавил Песков.

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Всё зависит от того, как народ будет соблюдать меры безопасности.

Напомним, в России за сутки впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших накануне преодолело миллионный рубеж.

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