"Печальный антирекорд". В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в России

Рекордный рост числа заболевших коронавирусом связан с нежеланием некоторых граждан позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Сегодня печальный антирекорд по России. И очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что ухудшение обстановки потребует от властей реакции и принятия определённых решений.
— Если ситуация будет и дальше осложняться такими темпами, будет расти, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, решений, но каких именно, пока сказать не могу, — добавил Песков.
Сбер спрогнозировал, когда будет пик заболеваемости коронавирусом в РоссииВсё зависит от того, как народ будет соблюдать меры безопасности.
Напомним, в России за сутки впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших накануне преодолело миллионный рубеж.
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