"Печальный антирекорд". В Кремле прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом в России

Рекордный рост числа заболевших коронавирусом связан с нежеланием некоторых граждан позаботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сегодня печальный антирекорд по России. И очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что ухудшение обстановки потребует от властей реакции и принятия определённых решений.

— Если ситуация будет и дальше осложняться такими темпами, будет расти, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, решений, но каких именно, пока сказать не могу, — добавил Песков.