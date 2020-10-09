"Вектор" назвал дату регистрации своей вакцины от коронавируса

В Министерство здравоохранения России направлены все необходимые документы для регистрации ещё одной вакцины от коронавируса, созданной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Как уточнил генеральный директор центра Ринат Максютов, ожидаемая дата регистрации — 15 октября.
— Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" — 15 октября 2020 года. <...> Ни у одного из привитых вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцев не были отмечены серьёзные неблагоприятные явления. Несколько участников клинических исследований сообщили о непродолжительной (1–2 дня) болезненности в месте инъекции, — приводятся слова Максютова на портале стопкоронавирус.рф.
В ФАС назвали предельную стоимость одной дозы российской вакцины от коронавирусаТочный тариф пока не установлен.
В России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата, как ожидается, выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.
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