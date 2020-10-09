"Вектор" назвал дату регистрации своей вакцины от коронавируса

В Министерство здравоохранения России направлены все необходимые документы для регистрации ещё одной вакцины от коронавируса, созданной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Как уточнил генеральный директор центра Ринат Максютов, ожидаемая дата регистрации — 15 октября.

— Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" — 15 октября 2020 года. <...> Ни у одного из привитых вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцев не были отмечены серьёзные неблагоприятные явления. Несколько участников клинических исследований сообщили о непродолжительной (1–2 дня) болезненности в месте инъекции, — приводятся слова Максютова на портале стопкоронавирус.рф.