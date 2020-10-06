В ФАС назвали предельную стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса

Цена за одну дозу российской вакцины от коронавируса не будет превышать тысячи рублей, а в дальнейшем стоимость снизится. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, однако он не уточнил, о каком именно препарате из трёх, разрабатываемых в России, идёт речь.
Он отметил, что вакцины выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства необходим капитал. Поэтому ФАС договорилась о "своеобразной формуле", по которой тариф будет устанавливаться по определению себестоимости, так как нет базы для сравнения с другими странами.
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Артемьев подчеркнул, что тариф пока не установлен, но он точно будет составлять не больше тысячи рублей. А в дальнейшем будет снижаться, когда появятся "индикаторы для референтных стран".
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