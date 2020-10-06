В ФАС назвали предельную стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса

Цена за одну дозу российской вакцины от коронавируса не будет превышать тысячи рублей, а в дальнейшем стоимость снизится. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, однако он не уточнил, о каком именно препарате из трёх, разрабатываемых в России, идёт речь.

Он отметил, что вакцины выпускаются относительно маленькими партиями и для расширения производства необходим капитал. Поэтому ФАС договорилась о "своеобразной формуле", по которой тариф будет устанавливаться по определению себестоимости, так как нет базы для сравнения с другими странами.