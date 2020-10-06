Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Путин заявил, что его близкие и родственники уже сделали прививку от коронавируса

По словам российского лидера, вакцину получило и почти всё руководство Минобороны.

408

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что его родственники и близкие люди уже сделали прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на встрече с депутатом Верховной рады Украины Виктором Медведчуком.

В моём окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает, — сказал российский лидер, отметив, что речь идёт о десятках человек.

Путин рассказал, что примерно из 50 человек только у семи-восьми проявился такой побочный эффект, как повышенная температура. Медведчук в свою очередь сообщил, что он сам и члены его семьи также сделали прививку от CoViD-19 российской вакциной, подчеркнув, что никакого ухудшения самочувствия после процедуры не было. Кроме того, анализы уже выявили достаточное количество антител в крови депутата и его родственников.

Стало известно, кому сделают прививку от CoViD-19 первому вместе с врачами и учителями

Вакцинацию предлагается начать с работников сфер, где приходится много общаться с людьми.

Президент России также отметил, что от коронавируса привилось и почти всё руководство Министерства обороны РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин намерен сделать прививку от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею, но дата пока не определена.

Выбор редакции

Стало известно, как Путин отметит день рождения

сегодня в 15:03

В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли изолироваться после вакцинации от коронавируса

сегодня в 00:04

Несколько московских гостиниц оштрафуют за несоблюдение санитарных мер — видео

сегодня в 13:37

Фейерверки как на праздник. В Ростовской области эффектно сгорал склад с пиротехникой — видео

сегодня в 15:33

Боня дважды стала жертвой грабителей, которые обокрали её квартиру в Монако с разницей в 10 дней

сегодня в 15:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.