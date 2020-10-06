Путин заявил, что его близкие и родственники уже сделали прививку от коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что его родственники и близкие люди уже сделали прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на встрече с депутатом Верховной рады Украины Виктором Медведчуком.

— В моём окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает, — сказал российский лидер, отметив, что речь идёт о десятках человек.

Путин рассказал, что примерно из 50 человек только у семи-восьми проявился такой побочный эффект, как повышенная температура. Медведчук в свою очередь сообщил, что он сам и члены его семьи также сделали прививку от CoViD-19 российской вакциной, подчеркнув, что никакого ухудшения самочувствия после процедуры не было. Кроме того, анализы уже выявили достаточное количество антител в крови депутата и его родственников.

Президент России также отметил, что от коронавируса привилось и почти всё руководство Министерства обороны РФ.