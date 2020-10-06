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Несколько московских гостиниц оштрафуют за несоблюдение санитарных мер — видео

В отелях не было линий дистанцирования и санитайзеров, а посетители и сотрудники пренебрегали масочно-перчаточным режимом.

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Видео © Роспотребнадзор

В Москве за несоблюдение мер по профилактике коронавируса оштрафуют несколько гостиниц. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

Специалисты проверили гостиницы Azimut, "Абрам Инн", "Центральный дом туриста", "Салют", "Университетская", где выявили отсутствие санитайзеров в помещениях, масок и перчаток у посетителей и сотрудников. Также там не было линий дистанцирования.

Учреждениям, где выявили несоблюдение мер, будут выписаны штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Стало известно, сколько в Москве выписали штрафов за нарушение самоизоляции

Куда реже привлекали к ответственности бизнес — за невыполнение требований, введённых в связи с эпидемией.

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы закрыли целый рынок из-за нарушения санитарных мер.

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