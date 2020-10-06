Несколько московских гостиниц оштрафуют за несоблюдение санитарных мер — видео

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В Москве за несоблюдение мер по профилактике коронавируса оштрафуют несколько гостиниц. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.
Специалисты проверили гостиницы Azimut, "Абрам Инн", "Центральный дом туриста", "Салют", "Университетская", где выявили отсутствие санитайзеров в помещениях, масок и перчаток у посетителей и сотрудников. Также там не было линий дистанцирования.
Учреждениям, где выявили несоблюдение мер, будут выписаны штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
Стало известно, сколько в Москве выписали штрафов за нарушение самоизоляцииКуда реже привлекали к ответственности бизнес — за невыполнение требований, введённых в связи с эпидемией.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы закрыли целый рынок из-за нарушения санитарных мер.
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