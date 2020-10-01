На севере Москвы закрыли целый рынок. Снова из-за нарушения санитарных мер

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В Москве приостановили работу Коптевского рынка — Роспотребнадзор выявил там серьёзные нарушения санитарных мер, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом журналистам сообщила главный специалист территориального управления ведомства по Москве в САО Нонна Малчук.

— Были выявлены нарушения в отсутствии дезинфицирующих средств, санитарного содержания туалетных комнат, также отсутствовали бактерицидные лампы, частично отсутствовали маски, — рассказала сотрудница Роспотребнадзора.

Малчук добавила, что закрытие рынка является временным. Сроки такого предписания могут составить до трёх месяцев. Кроме того, руководство торговых рядов может быть оштрафовано на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

В то же время посетители рынка рассказали Лайфу, что эпидемиологические требования там преимущественно соблюдались: санитайзеры стояли на своих местах, а большинство продавцов и покупателей находились внутри в масках.