Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, однако ситуация сложная и "упрощать её не нужно".

— Второй волны как таковой нет. Второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели. Так вот, этого нет, — отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, что в Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек. Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь: каждый день проводится около 60 тысяч исследований.