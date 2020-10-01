Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, однако ситуация сложная и "упрощать её не нужно".
Ещё несколько магазинов и салонов красоты в Москве закрыли за пренебрежение к маскамС 12 мая в столице из-за нарушений перестало работать 62 таких предприятия.
— Второй волны как таковой нет. Второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели. Так вот, этого нет, — отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Жителям Москвы с хроническими заболеваниями упростили процесс оформления больничногоРаботающим гражданам старше 65 лет документы будут предоставлены автоматически.
Напомним, что в Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 2424 человек. Рост числа пациентов с CoViD-19 объясняется целым рядом факторов, среди которых одну из ключевых ролей играет увеличение количества тестов на болезнь: каждый день проводится около 60 тысяч исследований.
Ранее стало известно, что с 5 октября переход на удалённую работу в столице станет обязательным.
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