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Ещё несколько магазинов и салонов красоты в Москве закрыли за пренебрежение к маскам

С 12 мая в столице из-за нарушений перестало работать 62 таких предприятия.

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Фото © ТАСС / Александр Артёменков

В Москве ещё несколько магазинов закрылись из-за несоблюдения санитарных требований. В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора всё чаще выявляют нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты, — сообщил Немерюк.

В Москве 13 магазинов закрыли из-за пренебрежения к маскам и перчаткам

Число торговых точек — нарушителей в столице выросло до 62.

Руководитель департамента добавил, что проверки проводятся как сотрудниками Роспотребнадзора, так и полицией. Всего с 12 мая в столице закрыли 62 магазина.

А ранее Лайф сообщал, что ЦУМ и гипермаркет "Ашан" в Москве оштрафовали на один и полтора миллиона рублей соответственно.

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