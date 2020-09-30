Ещё несколько магазинов и салонов красоты в Москве закрыли за пренебрежение к маскам

В Москве ещё несколько магазинов закрылись из-за несоблюдения санитарных требований. В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора всё чаще выявляют нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты, — сообщил Немерюк.

Руководитель департамента добавил, что проверки проводятся как сотрудниками Роспотребнадзора, так и полицией. Всего с 12 мая в столице закрыли 62 магазина.