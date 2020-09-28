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Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей

Руководство гипермаркетов не согласилось с выписанными штрафами, но проиграло в суде.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Несколько магазинов сети гипермаркетов "Ашан" в Москве оштрафовано Роспотребнадзором в общей сложности на 1,55 миллиона рублей. Причиной стало недостоверное декларирование пищевой продукции, сказано на сайте столичного управления ведомства.

За нарушения требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "Ашан" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях, — сказано в записи.

Постановления и предписания были обжалованы в Арбитражном суде Московского округа, однако суд признал законными и обоснованными все постановления об административных наказаниях, вынесенные ООО "Ашан".

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На одном из магазинов висит объявление, что он не работает по техническим причинам.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве за нарушение масочного режима закрыли ещё шесть магазинов.

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