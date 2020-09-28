Магазины сети "Ашан" в Москве оштрафовали на полтора миллиона рублей

Несколько магазинов сети гипермаркетов "Ашан" в Москве оштрафовано Роспотребнадзором в общей сложности на 1,55 миллиона рублей. Причиной стало недостоверное декларирование пищевой продукции, сказано на сайте столичного управления ведомства.

— За нарушения требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "Ашан" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях, — сказано в записи.

Постановления и предписания были обжалованы в Арбитражном суде Московского округа, однако суд признал законными и обоснованными все постановления об административных наказаниях, вынесенные ООО "Ашан".