В Кузбассе из колонии сбежал преступник-рецидивист

Заключённый Станислав Любавин сбежал из исправительной колонии № 43 в Кемерове в минувший четверг, 24 сентября, и до сих пор находится в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

— В настоящее время сотрудниками ГУ ФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.