Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Кузбассе из колонии сбежал преступник-рецидивист

Мужчина отбывал наказание за совершение кражи, а до конца срока заключения ему оставался один год.

16
Post cover

Фото © Pixabay

Заключённый Станислав Любавин сбежал из исправительной колонии № 43 в Кемерове в минувший четверг, 24 сентября, и до сих пор находится в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудниками ГУ ФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Суд арестовал сбежавшую из-под конвоя осуждённую пару из Иркутской области

Под стражей они проведут ближайшие два месяца.

Как добавили в управлении, заключённый отбывал наказание за совершение кражи. В ориентировке, опубликованной в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в социальной сети "ВКонтакте", сказано, что до конца срока Любавина оставался год. Причём это не первая судимость мужчины, ранее он отбывал наказание за угон автомобиля и грабёж.

Фото © VK / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Фото © VK / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии.

Выбор редакции

СК завершил расследование ещё двух дел из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

25 сентября, 08:40

В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой помощи

17 сентября, 01:58

"Наши ВС добились значительных успехов". В Армении опровергли сообщения о сотнях убитых в Нагорном Карабахе

сегодня в 05:00

Врач-дерматолог назвала одежду, в которой можно "свариться"

сегодня в 05:21

Минобороны Азербайджана показало новое видео уничтожения армянской техники

сегодня в 04:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.