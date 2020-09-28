В Кузбассе из колонии сбежал преступник-рецидивист

Заключённый Станислав Любавин сбежал из исправительной колонии № 43 в Кемерове в минувший четверг, 24 сентября, и до сих пор находится в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.
— В настоящее время сотрудниками ГУ ФСИН Кузбасса совместно с правоохранительными органами проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
Суд арестовал сбежавшую из-под конвоя осуждённую пару из Иркутской областиПод стражей они проведут ближайшие два месяца.
Как добавили в управлении, заключённый отбывал наказание за совершение кражи. В ориентировке, опубликованной в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в социальной сети "ВКонтакте", сказано, что до конца срока Любавина оставался год. Причём это не первая судимость мужчины, ранее он отбывал наказание за угон автомобиля и грабёж.
Фото © VK / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии.
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