"Наши ВС добились значительных успехов". В Армении опровергли сообщения о сотнях убитых в Нагорном Карабахе

Боевые действия в зоне противостояния в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
— Наши ВС добились значительных успехов. Однако пока ещё ситуация неспокойна, на отдельных участках идут артиллерийские бои, — написал Ованнисян в "Фейсбуке."
Также представитель Минобороны опроверг заявление азербайджанского военного ведомства о 550 убитых с армянской стороны.
В свою очередь Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что ранее утерянные позиции были возвращены.
— Подразделения Армии обороны Карабаха в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной техники противника, — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Азербайджана показало новое видео уничтожения армянской техникиВ Баку заявили, что уничтожили два армянских танка.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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