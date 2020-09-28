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"Наши ВС добились значительных успехов". В Армении опровергли сообщения о сотнях убитых в Нагорном Карабахе

В Ереване отметили, что ситуация пока ещё неспокойная.

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Оперативное совещание под руководством министра обороны Армении Давида Тонояна. Фото © Facebook / Shushan Stepanyan

Боевые действия в зоне противостояния в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Наши ВС добились значительных успехов. Однако пока ещё ситуация неспокойна, на отдельных участках идут артиллерийские бои,написал Ованнисян в "Фейсбуке."

Также представитель Минобороны опроверг заявление азербайджанского военного ведомства о 550 убитых с армянской стороны.

В свою очередь Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что ранее утерянные позиции были возвращены.

Подразделения Армии обороны Карабаха в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной техники противника, — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны Азербайджана показало новое видео уничтожения армянской техники

В Баку заявили, что уничтожили два армянских танка.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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