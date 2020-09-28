"Наши ВС добились значительных успехов". В Армении опровергли сообщения о сотнях убитых в Нагорном Карабахе

Боевые действия в зоне противостояния в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

— Наши ВС добились значительных успехов. Однако пока ещё ситуация неспокойна, на отдельных участках идут артиллерийские бои, — написал Ованнисян в "Фейсбуке."

Также представитель Минобороны опроверг заявление азербайджанского военного ведомства о 550 убитых с армянской стороны.

В свою очередь Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что ранее утерянные позиции были возвращены.