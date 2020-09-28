Азербайджан заявил о более чем 500 убитых армянских военных

Потери армянской стороны в ходе конфликта в Нагорном Карабахе составляют 550 человек. Об этом сообщает издание Minval со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что во время боёв у села Талыш был убит командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян, а вверенный ему личный состав понёс большие потери.
Более 200 убитых. Армения привела новые данные о потерях АзербайджанаПо данным Минобороны республики, подбито много техники противника.
Также, по данным азербайджанской разведки, было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.
В Минобороны Азербайджана отметили, что армянская сторона испытывает нехватку коек для раненых в госпиталях, а также крови для переливания.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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