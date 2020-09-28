Азербайджан заявил о более чем 500 убитых армянских военных

Потери армянской стороны в ходе конфликта в Нагорном Карабахе составляют 550 человек. Об этом сообщает издание Minval со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что во время боёв у села Талыш был убит командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян, а вверенный ему личный состав понёс большие потери.

Также, по данным азербайджанской разведки, было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.