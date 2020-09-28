Минобороны Азербайджана показало новое видео уничтожения армянской техники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своём ютуб-канале новые кадры уничтожения армянской военной техники.
— Наши подразделения продолжают уничтожать технику противника, — говорится в подписи к видео.
Кадры другого ролика, по заявлению Минобороны Азербайджана, показывают уничтожение двух танков Армении.
Азербайджан заявил о более чем 500 убитых армянских военныхТакже были уничтожены 22 танка, 18 беспилотников и другая техника.
Тем временем Армия обороны Карабаха сообщила, что в ходе боёв погибло ещё 15 военнослужащих. Общее число жертв достигло 31 человека, сообщает портал "Sputnik Армения".
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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