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Минобороны Азербайджана показало новое видео уничтожения армянской техники

В Баку заявили, что уничтожили два армянских танка.

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Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своём ютуб-канале новые кадры уничтожения армянской военной техники.

Наши подразделения продолжают уничтожать технику противника, — говорится в подписи к видео.

Кадры другого ролика, по заявлению Минобороны Азербайджана, показывают уничтожение двух танков Армении.

Азербайджан заявил о более чем 500 убитых армянских военных

Также были уничтожены 22 танка, 18 беспилотников и другая техника.

Тем временем Армия обороны Карабаха сообщила, что в ходе боёв погибло ещё 15 военнослужащих. Общее число жертв достигло 31 человека, сообщает портал "Sputnik Армения".

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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