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Больницы Армении прекращают плановый приём пациентов до отмены военного положения

Будет оказываться только экстренная помощь.

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Фото © Twitter / ArmeniaFund

Больницы Армении прекращают вести плановый приём больных из-за введения военного положения на время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минздрава.

Распоряжение на основании закона "О правовом режиме военного положения" подписал министр здравоохранения Арсен Торосян.

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Также были уничтожены 22 танка, 18 беспилотников и другая техника.

Теперь армянские врачи займутся оказанием только экстренной помощи и реанимационными мероприятиями. Состояние пациентов оценят специалисты — если им не требуется срочная госпитализация, за ними будут наблюдать в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

Мы полны надежды, что наши граждане поймут принятое решение, отложат запланированные визиты в больницу до отмены военного положения, — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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