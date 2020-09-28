Больницы Армении прекращают плановый приём пациентов до отмены военного положения

Больницы Армении прекращают вести плановый приём больных из-за введения военного положения на время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минздрава.

Распоряжение на основании закона "О правовом режиме военного положения" подписал министр здравоохранения Арсен Торосян.

Теперь армянские врачи займутся оказанием только экстренной помощи и реанимационными мероприятиями. Состояние пациентов оценят специалисты — если им не требуется срочная госпитализация, за ними будут наблюдать в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.