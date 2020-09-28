Больницы Армении прекращают плановый приём пациентов до отмены военного положения

Больницы Армении прекращают вести плановый приём больных из-за введения военного положения на время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минздрава.
Распоряжение на основании закона "О правовом режиме военного положения" подписал министр здравоохранения Арсен Торосян.
Азербайджан заявил о более чем 500 убитых армянских военныхТакже были уничтожены 22 танка, 18 беспилотников и другая техника.
Теперь армянские врачи займутся оказанием только экстренной помощи и реанимационными мероприятиями. Состояние пациентов оценят специалисты — если им не требуется срочная госпитализация, за ними будут наблюдать в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
— Мы полны надежды, что наши граждане поймут принятое решение, отложат запланированные визиты в больницу до отмены военного положения, — подчеркнули в Минздраве.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.
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