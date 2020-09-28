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Врач-дерматолог назвала одежду, в которой можно "свариться"

По словам врача, в такой одежде нарушена теплорегуляция, что приводит к повышению артериального давления, кожным болезням и невралгии.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Всё больше городских жителей предпочитают надевать в ненастную погоду резиновые сапоги и дождевики, однако делать этого не рекомендуется, так как в подобной одежде можно "свариться". Об этом рассказала врач-дерматолог, терапевт Лариса Алексеева.

В мегаполисе, я считаю, нецелесообразно ношение дождевиков и резиновых сапог, потому что можно носить зонтик, есть где укрыться, есть транспорт. Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами, — приводит её слова радио Sputnik.

Ноги в резиновых сапогах подвержены выделению пота, а это прямой путь к развитию грибковых заболеваний. Кроме того, в сапогах, если они не утеплены, легко простудиться. Одежда и обувь должна удерживать тепло и одновременно обеспечивать циркуляцию воздуха. Вместо дождевика лучше носить куртку на синтепоне или на пухе с капюшоном, а вместо сапог — ботинки или кроссовки на толстой подошве.

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Специалист напомнил, что при симптомах недомогания следует обращаться к врачу.

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