"Манипуляция и обман". Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26 под Харьковом

Мнимые реформы в военной сфере и бардак во власти Украины привели к катастрофе с самолётом Ан-26 под Харьковом. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
— Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман, — приводятся его слова на сайте партии.
Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотовНад украинским городом Чугуевом в Харьковской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. В момент крушения на борту находилось 27 человек, из которых 20 — курсанты. Перед падением пилот самолёта сообщил об отказе левого двигателя. Непонятно, почему самолёт оказался в небе: его планировали отправить на ремонт. Теперь Минобороны Украины утверждает, что он был в полном порядке. Таким образом, вину за авиакатастрофу собираются свалить на пилотов.
Кива отметил, что, несмотря на реформы, солдаты продолжают использовать автоматы Калашникова, танки из Советского Союза и доисторические самолёты, которым по 50 лет.
— Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни, — заявил он.
Оказался в "капсуле". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине рассказал о спасенииПосле крушения самолёта ему посчастливилось оказаться под защитой.
По словам парламентария, реформа армии, которую провёл бывший президент Пётр Порошенко, свелась к изменению формы военнослужащих. Депутат заключил, что положение дел может измениться, только когда к власти придут профессионалы. А нынешняя трагедия останется на совести действующей власти.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, погибло 26 человек, а всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты доложили об отказе левого двигателя самолёта. 26 сентября в стране объявлено днём траура.
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