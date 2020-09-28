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Житель Бурятии ради сидящего в тюрьме брата убил продавщицу банкой с компотом. Теперь ему грозит пожизненное

Инцидент произошёл в посёлке Новый Уоян летом прошлого года.

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Фото © Pixabay

Житель Бурятии признан виновным в убийстве, ограблении и поджоге. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Желая помочь брату, находящемуся в местах лишения свободы, вернуть карточный долг, злоумышленник решил совершить нападение на хозяйку магазина, расположенного в посёлке Новый Уоян, — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось в июле 2019 года. Зайдя в магазин, злоумышленник дождался, пока женщина повернётся к нему спиной, а затем схватил с прилавка банку с компотом и с силой нанёс ей удар по затылку.

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Женщина беспокоилась, что части тела супруга могут растащить собаки.

После этого мужчина достал из сумки продавщицы и кассы 88 тысяч рублей, но не остановился, а продолжил издевательства над женщиной. Он начал метать ей в голову стеклянные бутылки и несколько раз ударил её ножом, а потом поджёг магазин, пытаясь скрыть следы преступления.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее житель Нижегородской области раскаялся в убийстве девятилетней дочери экс-сожительницы.

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