Житель Бурятии ради сидящего в тюрьме брата убил продавщицу банкой с компотом. Теперь ему грозит пожизненное

Житель Бурятии признан виновным в убийстве, ограблении и поджоге. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

— Желая помочь брату, находящемуся в местах лишения свободы, вернуть карточный долг, злоумышленник решил совершить нападение на хозяйку магазина, расположенного в посёлке Новый Уоян, — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось в июле 2019 года. Зайдя в магазин, злоумышленник дождался, пока женщина повернётся к нему спиной, а затем схватил с прилавка банку с компотом и с силой нанёс ей удар по затылку.

После этого мужчина достал из сумки продавщицы и кассы 88 тысяч рублей, но не остановился, а продолжил издевательства над женщиной. Он начал метать ей в голову стеклянные бутылки и несколько раз ударил её ножом, а потом поджёг магазин, пытаясь скрыть следы преступления.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.