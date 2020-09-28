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Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

Ранее сообщалось, что АЭС Незалежной выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку.

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Фото © Pixabay

Еврокомиссия планирует выделить финансовую помощь Украине для реформ энергетического рынка, сообщает RT со ссылкой на данные тендера, которые опубликовал Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения.

На Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля"

По словам экс-депутата Рады, атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии.

Сумма финансирования составит два миллиона евро, а целью проекта является содействие в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей.

В Евросоюзе напомнили властям Украины, что они не "банкомат или благотворительная организация"

Там заметили, что за последнее время темпы реформ в Незалежной существенно замедлились.

В Еврокомиссии полагают, что в итоге удастся улучшить качество оптовых и развивающихся розничных рынков Незалежной и повысить их прозрачность и конкурентность.

Ранее Лайф рассказывал, что АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как киевские власти предпочитают не замечать существующих проблем.

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