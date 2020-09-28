Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

Еврокомиссия планирует выделить финансовую помощь Украине для реформ энергетического рынка, сообщает RT со ссылкой на данные тендера, которые опубликовал Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения.
На Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля"По словам экс-депутата Рады, атомная энергетика Украины находится в удручающем состоянии.
Сумма финансирования составит два миллиона евро, а целью проекта является содействие в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей.
В Евросоюзе напомнили властям Украины, что они не "банкомат или благотворительная организация"Там заметили, что за последнее время темпы реформ в Незалежной существенно замедлились.
В Еврокомиссии полагают, что в итоге удастся улучшить качество оптовых и развивающихся розничных рынков Незалежной и повысить их прозрачность и конкурентность.
Ранее Лайф рассказывал, что АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как киевские власти предпочитают не замечать существующих проблем.
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