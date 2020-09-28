Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

Еврокомиссия планирует выделить финансовую помощь Украине для реформ энергетического рынка, сообщает RT со ссылкой на данные тендера, которые опубликовал Генеральный директорат по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения.

Сумма финансирования составит два миллиона евро, а целью проекта является содействие в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для выгоды потребителей.

В Еврокомиссии полагают, что в итоге удастся улучшить качество оптовых и развивающихся розничных рынков Незалежной и повысить их прозрачность и конкурентность.