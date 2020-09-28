"Политика берёт верх над разумом". Познер назвал идиотским отношение Запада к российской вакцине от CoViD-19

— Что до Запада, то, к сожалению, политика берёт верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может, — приводятся слова Познера на его официальном сайте .

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. Сейчас в России проходит третья фаза клинических исследований, для которой уже набрали более 30 тысяч добровольцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.