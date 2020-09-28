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"Политика берёт верх над разумом". Познер назвал идиотским отношение Запада к российской вакцине от CoViD-19

Сейчас в РФ проходит третья фаза клинических испытаний препарата.

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Фото © Instagram / pozneronline

В правдивости российских учёных, разработавших первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, нет сомнений. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер.

Что до Запада, то, к сожалению, политика берёт верх над разумом. Россия бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может, — приводятся слова Познера на его официальном сайте.

Отношение Запада к отечественному препарату он назвал идиотским.

Пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили во все регионы России

Отмечается, что все препараты снабжены цифровой маркировкой.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. Сейчас в России проходит третья фаза клинических исследований, для которой уже набрали более 30 тысяч добровольцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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